Восстановление функций Админ панели и аккаунтов пользователей Скрипт доски объявлений исходный код открыт. При передачи скрипта были выявлены следующие ошибки: ========================================================================== "АДМИН ПАНЕЛЬ" 1."РАССЫЛКА" (не работает полностью) Не приходит оповещение ...
Настройка VDS для Drupal 7 + Apache Solr
Необходимо заставить работать на VDS под управлением Ubuntu 12.04.3 связку Drupal 7 + Apache Solr 3.6.2 или выше
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Исходные данные - сервер Centos (Elastix и Asterisk); - 7 компьютеров с Outlook; - почта на собственном домене (arshin.pro), припаркованная на Яндексе; - выделенный ip. Требуется: ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый миг! Задачи: 1. На сервере установлен вордпрес, при загрузке медиафайлов у миниатюрки проставляются права 777 и пользователь IUSR (правильно), а вот у оригинала почему то права ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Компьютерная помошьСистемное администрированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в настройке виртуального сервера, с объяснением что и почему делается. Общение голосом по скайпу.Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Имеется персональный компьютер. На нём установлена ОС Ubuntu (какая-то последняя) 32 GB RAM, 2 CPU по 12 cores каждый диски Требуется решить следующие задачи: 1. Устранить зацикливание в процессе загрузки ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить поддержку IPv6 для парковки к нему доменных имен. Сейчас используется в связке ISPmanager + DNSmanager И после объяснить как вы это сделали. P.S. У меня оказалось все правильно ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Имеется движок видеохостинга Kernel Video Sharing. Работал отлично. После переезда на другой сервер возникли проблемы с загрузкой контента и импортом загруженного по ФТП видео в движок. Выдает и другие ошибки. Хотя транслирует видео нормально. ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
ПроверялкаОшибокДиска.cmd запускается и проверяет журнал событий "Система" Если за сегодня или вчера было событие ntfs, fdisk - то сообщает "Ешь вашу мать! fdisk - 5 ругалок!" и ждет реакции пользователя. Если всё тихо ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Мы пользуемся йотой. Она подключена к серверу, и дальше через хаб идет раздача на другие компьютеры. В последнее время плохо работает, и нужно провести работу по настройке. ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад