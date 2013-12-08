Настройка VDS для Drupal 7 + Apache Solr

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  2. Системное администрирование
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Необходимо заставить работать на VDS под управлением Ubuntu 12.04.3 связку Drupal 7 + Apache Solr 3.6.2 или выше

ApacheDrupalUbuntu
11 лет назад
nubrik
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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