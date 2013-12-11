Настроить pure-ftpd

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки100 просмотров

Vds на debian. Был установлен и настроен pure-ftpd с авторизацией виртуальных пользователей puredb.

Но не авторизовывает на фтп. Нужно устранить причину.

Debian
11 лет назад
dmak
Мак 
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$20
1 день
Все отлично выполнил
задание выполнил оплату получил рекоменжую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад