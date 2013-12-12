Установить и настроить Zimbra на виртуалке (linux)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок147 просмотров

Установить и настроить Zimbra(локальная бесплатная почта с веб интерфейсом) на виртуалке в локальной сети.

Создать и настроить учетные записи для корп почты.

Настроить спам фильтрацию

Также нужна установка и настройка Тикет-системы наподобии OTRS

LinuxНастройка почты
11 лет назад
glz
48 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Не сразу разобрались, но в итоге все сделали.
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад