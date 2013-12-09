Техническая поддержка сайта на Flash CMS Template

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Необходимо заказать сервер и развернуть на нем сайт и админку.

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=36627&pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV

Необходимо дальнейшее сопровождение в виде помощи в управлении админкой и небольших изменений на сайте.

11 лет назад
mebelfromchina
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров