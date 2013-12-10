Переход с exch2010 на zimbra

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Добрый день! Сейчас используем эксч, хотим зимбру. имеется под зимбру сервер ubuntu 13.04. Надо поставить, привязать к внешнему ип, показать что почта ходит и показать как ящики создавать юзерам.

Ubuntu
11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров