Настройка контекстной рекламы для интернет-магазина

$50
Контекстная рекламаЗакрыт22 заявки256 просмотров
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Требуется настройка Google.Ads для магазина товаров для дома. Территориально Украина, тематика - товары для дома и строительства.

4 года назад
xider
Стас 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад