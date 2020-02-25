Целевые лиды по своей тематике

Архитектурная мастерская хочет приобретать целевые лиды по своейтематике. Критерий соответствия:

- Потребность лида в услугах дизайнера интерьера.

- Достаток выше среднего.

- Бюджет на реализацию более 2.000.000 рублей.

Требования к исполнителю - как минимум один успешный проект в нише дизайна интерьера. Пожалуйста, в своих откликах сразу пишите цену, по которой вы готовы продавать лидов. И обратите внимание, что в эту цену уже должен быть включён бюджет.