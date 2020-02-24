Таргетинг на сайт через google

Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки191 просмотр
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потрібна реклама магазину на Etsy (handmade, скляний декор для дому та скляна біжутерії) через Google Ads на американську аудиторію. Ціль - продажі. Надсилайте кейси в повідомлення.

4 года назад
pylypivveron
31 годУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад