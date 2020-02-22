Нужно проанализировать текущие рекламные кампании в яндекс директ и гугл эдвордс. Сделать корректировки. Так же желателен опыт работы с яндекс маркет. Мы интернет магазин шкатулок и сувенирной продукции. Жду предложений
Яндекс Директ. Настроить ретаргетинг в РСЯ для посетителей из поиска
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Коллеги.
В Яндекс Директ нужно настроить ретаргетинг в РСЯ для посетителей, пришедших из рекламы в Директе на поиске
Ниша: деревянные двери и окна для дачи / бани / дома, эконом сегмент.
Гео: Москва и область
Целевое действие - звонок или успешный обратный звонок
11 групп объявлений
Креативы - Ваши
Скрин компании - https://drive.google.com/file/d/1MFdoAn2Mn_HAj38n_WmWqzgmOzYnmh3p/view?usp=sharing
Сайт - http://dveriokna-tut.ru
ПРОШУ
- описать предложение по реализации,
- показать примеры аналогичных работ,
- указать цены и сроки,
- указать этапы работы и оплаты.
ЗАЯВКИ принимаю тут и по контактам в моём профиле.
Разбор заявок - 24-25 февраля.
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