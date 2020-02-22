Яндекс Директ. Настроить ретаргетинг в РСЯ для посетителей из поиска

$23
Контекстная рекламаЗакрыт16 заявок247 просмотров
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Здравствуйте, Коллеги.

В Яндекс Директ нужно настроить ретаргетинг в РСЯ для посетителей, пришедших из рекламы в Директе на поиске

Ниша: деревянные двери и окна для дачи / бани / дома, эконом сегмент.

Гео: Москва и область 

Целевое действие - звонок или успешный обратный звонок

11 групп объявлений

Креативы - Ваши 

Скрин компании - https://drive.google.com/file/d/1MFdoAn2Mn_HAj38n_WmWqzgmOzYnmh3p/view?usp=sharing

Сайт - http://dveriokna-tut.ru​

ПРОШУ 

- описать предложение по реализации,

- показать примеры аналогичных работ,

- указать цены и сроки,

- указать этапы работы и оплаты.

ЗАЯВКИ принимаю тут и по контактам в моём профиле.

Разбор заявок - 24-25 февраля.

4 года назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов