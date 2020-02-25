необходима Настройка компании Пуш-трафика со любой страны мира. Цена должна не превышать 100 руб за 1000 переходов.
Дать консультацию про монетизацию некоммерческого ресурса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть некоммерческий ресурс, которому уже 13 лет, посвящён музыкальной группе, имеет уникальный(оригинальный) контент, чтобы так скажем окупались затраты на хостинг/домен в своё время были подключены sape и google adsense, обе системы приносят копейки, sape 6 руб/сутки,
adsense за 10 лет заработал 98$, до 100 баксов чтобы их вывести должно видимо ещё пройти пару лет.
Прошу дать консультацию, какие безопасные способы монетизации можно использовать и как увеличить прибыль с ресурса хотябы незначительно.
- Похожие заказы
- $50Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
ТЗ и описание товарной категории в приложении жду конкретные предложения, осмысленные и не шаблонные Преимущество исполнителям, имеющим дело с большими бюджетами (от 300-500 тыс. в месяц) и большими РК (от 1000 ключевых слов)Контекстная реклама15 заявокЗакрыт4 года назад
потрібна реклама магазину на Etsy (handmade, скляний декор для дому та скляна біжутерії) через Google Ads на американську аудиторію. Ціль - продажі. Надсилайте кейси в повідомлення.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Работа для Артёма Романова. Дальнейшее ведение контекстной рекламы.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо привязать лендинг(возможно, оптимизировав его) к аккаунту в Инстаграм и настроить рекламу в Инстаграме.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт4 года назад
- $23
Здравствуйте, Коллеги. В Яндекс Директ [b]нужно [/b]настроить ретаргетинг в РСЯ для посетителей, пришедших из рекламы в Директе на поиске Ниша: деревянные двери и окна для дачи / бани / дома, эконом сегмент. Гео: Москва и область Целевое действие - ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно проанализировать текущие рекламные кампании в яндекс директ и гугл эдвордс. Сделать корректировки. Так же желателен опыт работы с яндекс маркет. Мы интернет магазин шкатулок и сувенирной продукции. Жду предложенийКонтекстная реклама21 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно настроить контекст для сайта https://igla.media/ Только Google, как вариант поставить еще ремаркетинг. Жду от вас приблизительную цену бюджета и веденияКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт4 года назад
Есть собранная и разбитая на группы семантика. Написаны тексты под эту семантику и размещены на сайте. Требуется: 1.Создать рекламную кампанию по этой семантики ведущую на соответствующие посадочные страницы; 2.Кампания должна быть разделена 3.Поиск, РСЯ, Ретаргетинг. 4.Создать с нуля или переработать имеющие ...Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт4 года назад
[i][b]Нужно[/b][/i] заняться разработкой семантических ядер, структуры новых сайтов, расширение структуры старых СЯ(вам дадут список ключей, которые уже используются и нужно будет составить СЯ без использования данных ключей); чисткой от мусора; ручной кластеризацией запросов. [i][b]Важно[/b][/i] хорошее понимание парсинга ключевых ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад