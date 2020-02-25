Дать консультацию про монетизацию некоммерческого ресурса

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Добрый день!

Есть  некоммерческий ресурс, которому уже 13 лет, посвящён музыкальной группе, имеет уникальный(оригинальный) контент, чтобы так скажем окупались затраты на хостинг/домен в своё время были подключены sape и google adsense, обе системы приносят копейки, sape 6 руб/сутки,

adsense за 10 лет заработал 98$, до 100 баксов чтобы их вывести должно видимо ещё пройти пару лет.

Прошу дать консультацию, какие безопасные способы монетизации можно использовать и как увеличить прибыль с ресурса хотябы незначительно.

4 года назад
deMike
Даниил 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад