Дать консультацию про монетизацию некоммерческого ресурса

Добрый день!

Есть некоммерческий ресурс, которому уже 13 лет, посвящён музыкальной группе, имеет уникальный(оригинальный) контент, чтобы так скажем окупались затраты на хостинг/домен в своё время были подключены sape и google adsense, обе системы приносят копейки, sape 6 руб/сутки,

adsense за 10 лет заработал 98$, до 100 баксов чтобы их вывести должно видимо ещё пройти пару лет.

Прошу дать консультацию, какие безопасные способы монетизации можно использовать и как увеличить прибыль с ресурса хотябы незначительно.