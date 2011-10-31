Размещение благоприятных отзывов об организации

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Завершен3 заявки163 просмотра

Размещение благоприятных отзывов об организации на форумах.

Порядка 10-15 форумов, текст - копирайтинг по тезисам.

14 лет назад
xider
Стас 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
14 лет назад
$50
4 дня
Отлично справилась, четко поняла задачу. Отчет ввиде скринов сообщений
Задача была поставлена четко. Работать было интересно) мне кажется, все получилось. Оплата своевременна и в полном объеме! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
14 лет назад

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