Узкоспециализированный каталог резюме и вакансий: http://www.engineering.ua/jobs Основные тематики, которым должны соответствовать резюме: 1) автоматизация (ключевые слова: автоматизация, КИП и А); 2) электротехника (ключевые слова: электроника, электроснабжение, электромонтаж); ...
Размещение благоприятных отзывов об организации
Размещение благоприятных отзывов об организации на форумах.
Порядка 10-15 форумов, текст - копирайтинг по тезисам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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