Узкоспециализированный каталог резюме и вакансий: http://www.engineering.ua/jobs Основные тематики, которым должны соответствовать резюме: 1) автоматизация (ключевые слова: автоматизация, КИП и А); 2) электротехника (ключевые слова: электроника, электроснабжение, электромонтаж); ...
Надо разослать приглашения в группу вконтакте
Вам необходимо разослать приглашения в группу вконтакте, для этого:
1. зайдите в группу vkontakte.ru/club30542091 и вступите в нее нажав «вступить в группу»
2. теперь разошлите приглашения вступить в эту группу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 40 человек. Когда это будет сделано, вы увидите надпись, что уже пригласили 40 человек.
3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили.
цена за 40приглашений 4руб.400приглашений 40руб.4000приглашений 400руб
p.s нужны реальные люди а не боты
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