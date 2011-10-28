Надо разослать приглашения в группу вконтакте

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Закрыт2 заявки231 просмотр

Вам необходимо разослать приглашения в группу вконтакте, для этого:

1. зайдите в группу vkontakte.ru/club30542091 и вступите в нее нажав «вступить в группу»

2. теперь разошлите приглашения вступить в эту группу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 40 человек. Когда это будет сделано, вы увидите надпись, что уже пригласили 40 человек.

3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили.

цена за 40приглашений 4руб.400приглашений 40руб.4000приглашений 400руб

p.s нужны реальные люди а не боты

14 лет назад
baronmoskva
Михаил 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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