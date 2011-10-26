Нужна база форумов/блогов по заданной тематике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка137 просмотров

Здравствуйте. Есть простая работа – собрать базу форумов/блогов по заданной тематике. Желательное количество – 50шт.

Условия отбора:

посещаемость выше 500 человек в день. (если посещаемость ниже – оплата в 2 раза меньше)

Хорошая индексация поисковыми системами

Срок работы от пол года

Тематику напишу в ответ на ваше сообщение.

Отвечать только в проекте!

В дальнейшем будет нужна простая регистрация на по собранной базе.

Предлагайте цену за 1 форум. (не нужно требовать не реальных цен, работа проста и занимает очень мало времени).

Срок до вечера, в крайнем случае до утра.

База нужна не для прогона!

Спасибо.

14 лет назад
Aleg89
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Тексты для туристического сайта

    $100

    Требуется написание текстов и подбор фото для туристического сайта. За 1 готовый ворд. файл с фото по заданному образцу платим 3 000 руб. Только уникальный текст! Существует образец, ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копипаст с рерайтингом

    Вордовская страничка с перечнем фирм: с их названиями, кратким описанием, адресом и режимом работы. Текст будет подобно такому http://vladimir.city-banks.ru/ (включая тот, что находится за ссылкой ПОДРОБНЕЕ). Все данные нужно будет брать с официальных сайтов фирм(банков, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на форуме

    Есть очень посещаемый форум на тему строительства. Я там сделал аккаунт, сделал подпись. Теперь нужно просто общаться на форуме, везде где попало. Но общаться по умному, не просто написать бугага или хм, а ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ручное добавление статей в статьи каталогов

    $250

    Требуются услуги по ручному добавлению наших статей в англоязычные каталоги статей. Надеемся на длительное сотрудничество. Статьи могут быть уже готовые, но возможно нужно будет слегка изменять название и т.д. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт 500 цитатами

    $25

    Необходимо придумать 500 цитат для наполнения сайта-цитатника. Вам нужно рассказать, что вас бесит, раздражает и не нравится в жизни, в людях, в ваших друзьях, в вашей стране или в целом мире. Цитата должны описывать обыденность ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт книгами и статьями

    Есть архив, около 250 файлов, формат в основном word и pdf, надо эти файлы залить на сайт. Те, что поменьше - как статьи, те, что побольше, как книги. Со статьями ничего сложного, для заливки книг ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа на форумах

    Требуются постеры в количестве 5 человек, проживающие в Красноярскеи Красноярском крае. Основная задача – борьба с троллями по средствам публикации положительных отзывов, разъяснений о деятельности компании. Специфика: отдых и туризм. Список ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад