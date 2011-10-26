Нужна база форумов/блогов по заданной тематике

Здравствуйте. Есть простая работа – собрать базу форумов/блогов по заданной тематике. Желательное количество – 50шт.

Условия отбора:

посещаемость выше 500 человек в день. (если посещаемость ниже – оплата в 2 раза меньше)

Хорошая индексация поисковыми системами

Срок работы от пол года

Тематику напишу в ответ на ваше сообщение.

Отвечать только в проекте!

В дальнейшем будет нужна простая регистрация на по собранной базе.

Предлагайте цену за 1 форум. (не нужно требовать не реальных цен, работа проста и занимает очень мало времени).

Срок до вечера, в крайнем случае до утра.

База нужна не для прогона!

Спасибо.