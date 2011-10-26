Копипаст с рерайтингом

Вордовская страничка с перечнем фирм: с их названиями, кратким описанием, адресом и режимом работы. Текст будет подобно такому http://vladimir.city-banks.ru/ (включая тот, что находится за ссылкой ПОДРОБНЕЕ). Все данные нужно будет брать с официальных сайтов фирм(банков, в данном случае).

Фактически - копипаст с легким рерайтом описания фирмы(пару предложений), несложная работа.

От Вас - цена и срок.

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За подобную (как в примере) страничку заплачу около 1$. Страниц нужно около сотни.