Необходимо придумать 500 цитат для наполнения сайта-цитатника. Вам нужно рассказать, что вас бесит, раздражает и не нравится в жизни, в людях, в ваших друзьях, в вашей стране или в целом мире. Цитата должны описывать обыденность ...
Контент для тур. сайта. Приватно для Annakms
Контент для тур сайта. Приватно для Annakms
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