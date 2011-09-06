На сайте http://crediweb.ru в подвале выводятся изображения-ссылки новых статей в виде бегущей строки. Оформляется сейчас вручную. Нужно автоматизировать этот процесс, т.е.кликабельные картинки последних опубликованных статей в новостном разделе сайта должны автоматически выводиться на главной странице. ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Вордовская страничка с перечнем фирм: с их названиями, кратким описанием, адресом и режимом работы. Текст будет подобно такому http://vladimir.city-banks.ru/ (включая тот, что находится за ссылкой ПОДРОБНЕЕ). Все данные нужно будет брать с официальных сайтов фирм(банков, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт, подобный этому - http://tinyurl.com/votprimer (адрес скрыт сервисом коротких ссылок). Точнее сказать - нужен скрипт, который бы генерировал подобные сайты. Цена вопроса - ваша.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад