Balld

Моисей Balld

 
63 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Вывод кликабельных картинок на главную.

    На сайте http://crediweb.ru в подвале выводятся изображения-ссылки новых статей в виде бегущей строки. Оформляется сейчас вручную. Нужно автоматизировать этот процесс, т.е.кликабельные картинки последних опубликованных статей в новостном разделе сайта должны автоматически выводиться на главной странице. ...

    DLEHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копипаст с рерайтингом

    Вордовская страничка с перечнем фирм: с их названиями, кратким описанием, адресом и режимом работы. Текст будет подобно такому http://vladimir.city-banks.ru/ (включая тот, что находится за ссылкой ПОДРОБНЕЕ). Все данные нужно будет брать с официальных сайтов фирм(банков, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать подобный сайт

    Нужен сайт, подобный этому - http://tinyurl.com/votprimer (адрес скрыт сервисом коротких ссылок). Точнее сказать - нужен скрипт, который бы генерировал подобные сайты. Цена вопроса - ваша.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад