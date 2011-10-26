Общение на форуме

Есть очень посещаемый форум на тему строительства.

Я там сделал аккаунт, сделал подпись.

Теперь нужно просто общаться на форуме, везде где попало. Но общаться по умному, не просто написать бугага или хм, а нормальные сообщения писать. В общем просто общаться на форуме, во всех разделах.

Доступ в логину дам.

Т.к форум на строительную тематику то нужен наверное человек который в строительстве чуток понимает.

Обязательно пишите цены.