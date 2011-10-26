Тексты для туристического сайта

Требуется написание текстов и подбор фото для туристического сайта. За 1 готовый ворд. файл с фото по заданному образцу платим 3 000 руб. Только уникальный

текст!

Существует образец, по которому нужно набрать только уникальный текст и подобрать фотографии в отдельную папку и вставить в ворд. Текст так же должен

содержать определенное количество ключевых слов, каких и сколько, мы так же предоставим.

В среднем получается ворд. файл, в котором вместе с картинками, табличками, текст 12 шрифта + заголовки примерно 70 стр. Существует так же папка с

картинками. В ней получается порядка 200 фото размером не мене 600 на 300 + подпапка с 15 - 20 фото высокого разрешения и качества. Требования к текстам:

меньше воды, больше цифр.

Например:

Храм Христа Спасителя

Москва

Адрес:

Телефон:

Сайт:

Режим работы:

Краткое описание (100-200 симв.).

Полное описание (1000-1500 симв.).

2-3 фото

Все шаблоны текстов, как, где искать фотографии мы предоставим. От Вас - готовый вордовский файл, с приложенной к нему папкой качественных фотографий.

Принимаем заявки только от людей с опытом работы и наличием собственного портфолио. Работа есть, рассчитываем на регулярное долгосрочное сотрудничество.

Мы создаем портал о путешествиях. К сожалению не могу сказать его название из-за наличия конкурентов. Проект на стадии разработки (программирование и набор

контента). Информация о том как получить визу, где купить билеты, описание достопримечательностей, истории, кухни и т.д.

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Мой мобильный: восемь-девятьсот двадцать шесть-двести семь-двадцать один-сорок девять;

e-mail: super-stres (-собака-) маил.ру

Александр