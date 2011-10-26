Нужен человек знающий Wordpress который сможет наполнить сайт статьями. Информации много, но все структурировано и понятно. Знание верстки обязательно.
Тексты для туристического сайта
Требуется написание текстов и подбор фото для туристического сайта. За 1 готовый ворд. файл с фото по заданному образцу платим 3 000 руб. Только уникальный
текст!
Существует образец, по которому нужно набрать только уникальный текст и подобрать фотографии в отдельную папку и вставить в ворд. Текст так же должен
содержать определенное количество ключевых слов, каких и сколько, мы так же предоставим.
В среднем получается ворд. файл, в котором вместе с картинками, табличками, текст 12 шрифта + заголовки примерно 70 стр. Существует так же папка с
картинками. В ней получается порядка 200 фото размером не мене 600 на 300 + подпапка с 15 - 20 фото высокого разрешения и качества. Требования к текстам:
меньше воды, больше цифр.
Например:
Храм Христа Спасителя
Москва
Адрес:
Телефон:
Сайт:
Режим работы:
Краткое описание (100-200 симв.).
Полное описание (1000-1500 симв.).
2-3 фото
Все шаблоны текстов, как, где искать фотографии мы предоставим. От Вас - готовый вордовский файл, с приложенной к нему папкой качественных фотографий.
Принимаем заявки только от людей с опытом работы и наличием собственного портфолио. Работа есть, рассчитываем на регулярное долгосрочное сотрудничество.
Мы создаем портал о путешествиях. К сожалению не могу сказать его название из-за наличия конкурентов. Проект на стадии разработки (программирование и набор
контента). Информация о том как получить визу, где купить билеты, описание достопримечательностей, истории, кухни и т.д.
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Мой мобильный: восемь-девятьсот двадцать шесть-двести семь-двадцать один-сорок девять;
e-mail: super-stres (-собака-) маил.ру
Александр
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