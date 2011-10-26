Вордовская страничка с перечнем фирм: с их названиями, кратким описанием, адресом и режимом работы. Текст будет подобно такому http://vladimir.city-banks.ru/ (включая тот, что находится за ссылкой ПОДРОБНЕЕ). Все данные нужно будет брать с официальных сайтов фирм(банков, ...
Наполнить сайт на Wordpress статьями
Нужен человек знающий Wordpress который сможет наполнить сайт статьями.
Информации много, но все структурировано и понятно.
Знание верстки обязательно.
Заявки фрилансеров
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