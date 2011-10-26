Раскрутка форума

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

У нас есть сайт о детском питании (регулярно обновляющийся, но не очень активный), на нем умерший форум.

Я хочу узнать, сколько будет стоить раскрутить форум?

Интересует информация типа: при бюджете ___$ за ___ месяцев я раскручу форум до ____ активных посетителей (или посетителей в месяц).

Сайт lojechka.ru.

Пишите сюда или в личку, или в асю 498091522.

Спасибо!