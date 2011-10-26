Написание комментариев и ответов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки196 просмотров

Нужен активный сотрудник для "общения", т.е. нужно писать комментарии и ответы по тематике!

Женская тематика. Общение производится на тематических сайтах, форумах, соц групп и сообществ.

Все подробности и дальнейшие инструкция обговаривается лично.

В идеале иметь Скайп (общение голосом)

Можете задавать вопросы по аське 606-549-787, и в случае договоренности обговариваем детали по скайпу.

Требования

- Женская тематика

- Писать "живые" ответы!

- Указывайте цену и средний объем 1 комментария

14 лет назад
Umida
Умида 
43 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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