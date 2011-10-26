Здравствуйте. Есть простая работа – собрать базу форумов/блогов по заданной тематике. Желательное количество – 50шт. Условия отбора: посещаемость выше 500 человек в день. (если посещаемость ниже – оплата в 2 раза меньше) ...
Написание комментариев и ответов
Нужен активный сотрудник для "общения", т.е. нужно писать комментарии и ответы по тематике!
Женская тематика. Общение производится на тематических сайтах, форумах, соц групп и сообществ.
Все подробности и дальнейшие инструкция обговаривается лично.
В идеале иметь Скайп (общение голосом)
Можете задавать вопросы по аське 606-549-787, и в случае договоренности обговариваем детали по скайпу.
Требования
- Женская тематика
- Писать "живые" ответы!
- Указывайте цену и средний объем 1 комментария
Заявки фрилансеров
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