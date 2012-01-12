Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! У нас есть сайт о детском питании (регулярно обновляющийся, но не очень активный), на нем умерший форум. Я хочу узнать, сколько будет стоить раскрутить форум? Интересует ...
Наполнение интернет магазина зоотоваров
Предлагаю работу - наполнение интернет магазина зоотоваров. тут www.zoogipermarket.ru платформа 1с битрикс. Я даю прайс с наименованиями товаров - Вы ищите фото, описание и забиваете в магазин вместе с наименованием.
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