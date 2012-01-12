Наполнение интернет магазина зоотоваров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки132 просмотра

Предлагаю работу - наполнение интернет магазина зоотоваров. тут www.zoogipermarket.ru платформа 1с битрикс. Я даю прайс с наименованиями товаров - Вы ищите фото, описание и забиваете в магазин вместе с наименованием.

14 лет назад
zoogipermarket
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$100
15 дней
Доволен работой, которую выполнила Анна. С задачей справилась, особых сложностей в работе не было. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень понравилось работать с Иваном. Он - не только ответственный заказчик, который четко ставит задачу и вовремя оплачивает работу, а и просто приятный в общении человек. Буду рада сотрудничеству в будущем. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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