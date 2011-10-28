Наполнение контентом

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Закрытнет заявок264 просмотра

Требуется создать 15 линз на squidoo + 5 на Hubpages. Создание по образцу.

Нужно среднее знание английского чтобы немного править текст на английском, на каждую линзу надо будет пару предложений на английском написать.

Вот примерно то что требуется

http://www.squidoo.com/magento-templates

Адреса уже есть, т.е. регистрировать ничего не надо.

Только закачка картинок и копирование текстом с небольшим редактированием, а так же прописание настроек для каждой линзы, т.е. тэги и прочие мелкие детали (их не много).

Оставляйте заявки с ценой и временем на выполнение.

Задача простая, главное быть внимательным.

Оплата по факту только через PayPal или MoneyBookers.

Magento
14 лет назад
slf
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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