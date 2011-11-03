Приватно для Слезиной Надежды. Наполнение каталога

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Завершен3 заявки180 просмотров

Заполнение сайта товаром. Редактирование ранее введенного товара.

14 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$11
2 дня
Большое спасибо! Качественная, хорошая работа. Продолжаем работать дальше.
Александр замечательный заказчик, с которым интересно работать и общаться. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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