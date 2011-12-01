Добавить 100 резюме

$30
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Завершен6 заявок503 просмотра

Узкоспециализированный каталог резюме и вакансий: http://www.engineering.ua/jobs

Основные тематики, которым должны соответствовать резюме:

1) автоматизация (ключевые слова: автоматизация, КИП и А);

2) электротехника (ключевые слова: электроника, электроснабжение, электромонтаж);

3) телекоммуникации и связь (ключевые слова: спутниковое телевидение, СКС, АТС и мини-АТС, интернет);

4) безопасность (ключевые слова: системы безопасности, видеонаблюдение, контроль доступа, охрана периметра, охранная и пожарная сигнализация);

5) альтернативная энергетика (ключевые слова: солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы, теплотехника, теплоэнергетика);

6) Энергосбережение и энергоаудит (ключевые слова: энергоаудит, энергоменеджер).

Добавленные резюме должны быть равномерно распределены по выше указанным тематикам.

Последовательность действий:

- зарегистрировать профиль, заполнить его личные и контактные данные (тип - "частный пользователь");

- в созданном профиле добавить резюме, поля которые должны быть АДЕКВАТНО заполнены: "Профессиональные навыки:", "Дополнительная информация:", "Цель (желаемая должность)", "Образование", "Опыт работы", "Регион действия резюме"

Каждое новое резюме добавляется новому профилю пользователя. Новый профиль пользователя регистрируется на новый e-mail.

Резюме должны быть РЕАЛЬНЫМИ и АДЕКВАТНЫМИ.

14 лет назад
Indast
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

iren2784
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
В очередной раз очень доволен работой Ирины. Тех. задание выполнено оперативно, грамотно и качественно. Спасибо.
С удовольствием вновь поработала с Юрием! Желаю удачи Вашему проекту! Буду рада поработать с Вами вновь, если представится возможность!
Kiwka
37 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

iren2784
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
Kiwka
37 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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