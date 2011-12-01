Добрый день. 1. Необходим поиск вакансий и наполнение доски объявлений вакансиями (региональный сайт.) поля для заполнения (* - обязательные): Должность :*: Сфера деятельности (выбор из списка) :*: ...
Добавить 100 резюме
Узкоспециализированный каталог резюме и вакансий: http://www.engineering.ua/jobs
Основные тематики, которым должны соответствовать резюме:
1) автоматизация (ключевые слова: автоматизация, КИП и А);
2) электротехника (ключевые слова: электроника, электроснабжение, электромонтаж);
3) телекоммуникации и связь (ключевые слова: спутниковое телевидение, СКС, АТС и мини-АТС, интернет);
4) безопасность (ключевые слова: системы безопасности, видеонаблюдение, контроль доступа, охрана периметра, охранная и пожарная сигнализация);
5) альтернативная энергетика (ключевые слова: солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы, теплотехника, теплоэнергетика);
6) Энергосбережение и энергоаудит (ключевые слова: энергоаудит, энергоменеджер).
Добавленные резюме должны быть равномерно распределены по выше указанным тематикам.
Последовательность действий:
- зарегистрировать профиль, заполнить его личные и контактные данные (тип - "частный пользователь");
- в созданном профиле добавить резюме, поля которые должны быть АДЕКВАТНО заполнены: "Профессиональные навыки:", "Дополнительная информация:", "Цель (желаемая должность)", "Образование", "Опыт работы", "Регион действия резюме"
Каждое новое резюме добавляется новому профилю пользователя. Новый профиль пользователя регистрируется на новый e-mail.
Резюме должны быть РЕАЛЬНЫМИ и АДЕКВАТНЫМИ.
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