Требуется создать 15 линз на squidoo + 5 на Hubpages. Создание по образцу. Нужно среднее знание английского чтобы немного править текст на английском, на каждую линзу надо будет пару предложений на английском написать. ...
Необходимо наполнение доски объявлений
Добрый день.
1. Необходим поиск вакансий и наполнение доски объявлений вакансиями (региональный сайт.)
поля для заполнения (* - обязательные):
Должность :*:
Сфера деятельности (выбор из списка) :*:
Город (из списка) :*:
Пол (из списка):
Возраст: от: до:
Образование (из спика):
Опыт работы (из списка):
Зарплата:
График работы (из списка):
Информация о вакансии (краткий текст, 2-3 предложения):
Название организации:*:
Контактное лицо:
Телефон:*:
E-Mail :
необходимо заполнить 50 объявлений. Необходимо заполнение обязательных полей.
По дополнительным полям - нужно смотреть по наличию информации по ним.
Источники нужны авторитетные и достоверные.
2. Необходим поиск объявлений о продаже недвижимости и наполнение доски объявлений недвижимости (региональный сайт.)
Поля:
Добавить объявление
*Вид сделки (выбрать из списка):
* Категория (из списка) :
*Район/Город) (из списка):
*Цена (только цифры, например 1500000):
руб.
*Текст (небольшой текст описание, пара-тройка предложений):
*Телефон:
Фотки (если есть)
необходимо заполнить 50 объявлений.
Источники нужны авторитетные и достоверные.
Мой бюджет за всю эту работу 50 wmz. Срок 1-2 дня.
От исполнителя очень желательно наличие положительных отзывов. Важна аккуратность в работе.
С уважением, Максим
Выбранный исполнитель
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