Необходимо наполнение доски объявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок231 просмотр

Добрый день.

1. Необходим поиск вакансий и наполнение доски объявлений вакансиями (региональный сайт.)

поля для заполнения (* - обязательные):

Должность :*:

Сфера деятельности (выбор из списка) :*:

Город (из списка) :*:

Пол (из списка):

Возраст: от: до:

Образование (из спика):

Опыт работы (из списка):

Зарплата:

График работы (из списка):

Информация о вакансии (краткий текст, 2-3 предложения):

Название организации:*:

Контактное лицо:

Телефон:*:

E-Mail :

необходимо заполнить 50 объявлений. Необходимо заполнение обязательных полей.

По дополнительным полям - нужно смотреть по наличию информации по ним.

Источники нужны авторитетные и достоверные.

2. Необходим поиск объявлений о продаже недвижимости и наполнение доски объявлений недвижимости (региональный сайт.)

Поля:

Добавить объявление

*Вид сделки (выбрать из списка):

* Категория (из списка) :

*Район/Город) (из списка):

*Цена (только цифры, например 1500000):

руб.

*Текст (небольшой текст описание, пара-тройка предложений):

*Телефон:

Фотки (если есть)

необходимо заполнить 50 объявлений.

Источники нужны авторитетные и достоверные.

Мой бюджет за всю эту работу 50 wmz. Срок 1-2 дня.

От исполнителя очень желательно наличие положительных отзывов. Важна аккуратность в работе.

С уважением, Максим

14 лет назад
seomaxim
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Работа сделана на отлично и быстро. Было приятно сотрудничать. Рекомендую Светлану как хорошего специалиста по наполнению сайтов.
Четкое задание, быстрая оплата в оговоренном размере. Максим вежлив и по деловому решал все возникающие вопросы. Замечательный заказчик! Рекомендую!!!

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masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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