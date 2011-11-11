Узкоспециализированный каталог резюме и вакансий: http://www.engineering.ua/jobs Основные тематики, которым должны соответствовать резюме: 1) автоматизация (ключевые слова: автоматизация, КИП и А); 2) электротехника (ключевые слова: электроника, электроснабжение, электромонтаж); ...
Заполнение каталога интернет-магазина из прайса
Здравствуйте!
Необходимо заполнить каталог интернет-магазина, продающего женские вещи(платья, сумки)
www.totych.ru - на сайте можете посмотреть примеры наполнения.
От вас:
1. Создать отдельную позицию по каждой модели. Всего 1000 моделей. Для начала пробуем 50. Плюс работа в дальнейшем по данному направлению.
2. Внести позицию в необходимый раздел (если нужно, то создать раздел)
2. Вставить 3-5 фотографий, предварительно приведя их к единому размеру и сохранить под артиклем.
3. Занести в форму возможные размеры и цвета по каждой модели
4. Указать стоимость.
5. Указать артикль и вставить заготовленный текст
Исходная информацию в exсel-файле, а также, отдельно архив с фотографиями jpeg(рассортированы по папкам с №модели).
Рассмотрю ваши предложения по стоимости и срокам. Пожалуйста, указывайте цену за внесение одной позиции и объем заполнения в день.
Возможно сотрудничество на постоянной основе в различных областях.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Вам необходимо разослать приглашения в группу вконтакте, для этого: 1. зайдите в группу vkontakte.ru/club30542091 и вступите в нее нажав «вступить в группу» 2. теперь разошлите приглашения вступить в эту группу своим ...Закрыт14 лет назад
- $50
Добрый день. 1. Необходим поиск вакансий и наполнение доски объявлений вакансиями (региональный сайт.) поля для заполнения (* - обязательные): Должность :*: Сфера деятельности (выбор из списка) :*: ...Завершен14 лет назад
Требуется создать 15 линз на squidoo + 5 на Hubpages. Создание по образцу. Нужно среднее знание английского чтобы немного править текст на английском, на каждую линзу надо будет пару предложений на английском написать. ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо скопировать объявления с http://osan.ru/commercial.php и опобликовать на другом сайте. РАБОТА РУЧНАЯ (автоматическое добавление "скрипты" неинтересно нужен живой анализ) Что необходимо сделать: (скрины страницы добавления объявления с сайта ...Закрыт14 лет назад
Заполнение сайта товаром. Редактирование ранее введенного товара.Завершен14 лет назад
- $100
Предлагаю работу - наполнение интернет магазина зоотоваров. тут www.zoogipermarket.ru платформа 1с битрикс. Я даю прайс с наименованиями товаров - Вы ищите фото, описание и забиваете в магазин вместе с наименованием.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! У нас есть сайт о детском питании (регулярно обновляющийся, но не очень активный), на нем умерший форум. Я хочу узнать, сколько будет стоить раскрутить форум? Интересует ...Закрыт14 лет назад
- $10
Необходимо найти минусовку песни То ли еще будет (песня первоклассника) Именно НЕПОСЕДЫ!!! Аллу Борисовну предлагать не надо.Закрыт14 лет назад
Нужен активный сотрудник для "общения", т.е. нужно писать комментарии и ответы по тематике! Женская тематика. Общение производится на тематических сайтах, форумах, соц групп и сообществ. Все подробности и дальнейшие инструкция обговаривается ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад