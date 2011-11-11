Заполнение каталога интернет-магазина из прайса

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Завершен15 заявок526 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо заполнить каталог интернет-магазина, продающего женские вещи(платья, сумки)

www.totych.ru - на сайте можете посмотреть примеры наполнения.

От вас:

1. Создать отдельную позицию по каждой модели. Всего 1000 моделей. Для начала пробуем 50. Плюс работа в дальнейшем по данному направлению.

2. Внести позицию в необходимый раздел (если нужно, то создать раздел)

2. Вставить 3-5 фотографий, предварительно приведя их к единому размеру и сохранить под артиклем.

3. Занести в форму возможные размеры и цвета по каждой модели

4. Указать стоимость.

5. Указать артикль и вставить заготовленный текст

Исходная информацию в exсel-файле, а также, отдельно архив с фотографиями jpeg(рассортированы по папкам с №модели).

Рассмотрю ваши предложения по стоимости и срокам. Пожалуйста, указывайте цену за внесение одной позиции и объем заполнения в день.

Возможно сотрудничество на постоянной основе в различных областях.

14 лет назад
longpappy
Евгения 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранные исполнители

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Спасибо Светлане за работу! Все выполнено качественно и в срок. Приятная в общении и исполнительная. Рекомендую))
Евгения отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Vdream
40 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$35
10 дней
Было очень приятно работать с Татьяной. Все выполнила четко, быстро и качественно. Очень ответственна и кропотлива! Обязательно будем продолжать работу.
Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
Vdream
40 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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