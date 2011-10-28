Необходимо подготовить материал для публикации на сайте http://www.skidka-kupon.ru/

Сайт skidka-kupon.ru - это каталог сайтов, которые торгуют купонами.

Необходимо:

а) найти все сайты, которых НЕТ в каталоге (с помощью http://www.kupongid.ru/index.php?allcompanies=1&show_all=yes и http://kuponator.ru)

б) составить из них таблицу с такими полями: URL сайта, страна/страны (после этого этапа согласовать ее со мной)

в) для каждого сайта подготовить логотип формата jpg (325х325) - при этом если не удается найти красивый, то необходимо обработать в фотошопе так, чтобы логотип был и правда красивый (согласовать со мной 2-3 логотипа, чтобы потом не переделывать все)

г) составить для каждого сайта описание типа http://www.skidka-kupon.ru/biglion_ru.html или http://www.skidka-kupon.ru/disconza_ru.html (все описания уникальные, разные; если сайт заточен на 1 город, то указать этот город в описании). Описание короткое, но емкое и по теме.

Пишите сколько возьмете за 1 сайт (недобавленных сайтов точно больше 50, если внимательно искать). Моя цена - 0.5$ за 1 сайт.