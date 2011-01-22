Создание подложки сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок1336 просмотров
#1$30

Необходимо создать оригинальную подложку для Строительной фирмы.

Информация о фирме:

- будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано)

- Название - ООО "Риал"

- Сфера деятельности - Изготовление металлоконструкций, Ворота откатные распашные, подвесные, кованные, Изготовление и Установка металлических дверей. Промышленные наливные пол. В будущем установка межкомнатных дверей, ПВХ окон.

За основу будет взят шаблон Yootheme AIR (цвет Blue Glitter), посмотреть можно здесь - http://www.yootheme.com/demo/joomla/expo

Желаемое изображение на подложку сайта - рисованный строительный пейзаж в мультяшном стиле (http://www.sktemp.spb.ru/), возможно присутствие чертежей, рабочих... итп.

PS. параллельно объявлен конкурс на создание логотипа для этой же фирмы.

Joomla
14 лет назад
gash
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1
Сотрудничество с Дариной, сразу началось с положительной нотки, она в отличие от всех конкурсантов предложила массу вариантов, а также высказала возможность доработки. Что безусловно склонило чашу весов выбора в ее сторону. Дальнейшее сотрудничество оказалось крайне плодотворным, клиент остался крайне довольным, удовлетворенным по всем статьям, "В работе Дарины мы увидели именно то что хотели увидеть"
Спасибо за интересный конкурс - в вашем проекте участвовалось интересно и легко. Благодарю за внимание к работе, своевременные комментарии и конструктивные пожелания в ходе разработки! Рада была работать с вами, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, конечно:)

Заявки фрилансеров

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1