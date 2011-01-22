Создание подложки сайта

Сотрудничество с Дариной, сразу началось с положительной нотки, она в отличие от всех конкурсантов предложила массу вариантов, а также высказала возможность доработки. Что безусловно склонило чашу весов выбора в ее сторону. Дальнейшее сотрудничество оказалось крайне плодотворным, клиент остался крайне довольным, удовлетворенным по всем статьям, "В работе Дарины мы увидели именно то что хотели увидеть"