Создать простой шаблон на для wordpress

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Нужно создать простой шаблон для wordpress

Примерно такой как тут http://thickyogamatsreview.com, или тут - http://upload.akusherstvo.ru/image315363.png

WordPress
14 лет назад
inartur
Артур 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров