Дизайн сайта "выкуп автомобилей"

# 1 — $ 50 # 2 — $ 25

Нужен яркий, стильный, современный и эффектный дизайн для http://выкуп-автомобилей.рф

Предполагается исполнение в виде "промо страницы", а не большого сайта.

Под фиксированную верстку (это значит, что горизонтальные края должны быть законченными), ширина сайта 1020рх. Меню будет 3-4 пункта. Счетчик liveinternet в "подвале".

На странице (наверное сбоку) нужно разместить форму обратной связи, поля такие:

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"Марка и модель авто"

"Год выпуска по ПТС"

"Состояние и пробег"

"Дополнительная информация"

"Предполагаемая стоимость"

"Контактный телефон"

"Контактное лицо"

"Адрес e-mail для ответа"

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Принимаю на конкурс все заявки от фрилансеров.

После принятия работы напишу отзыв об исполнителе.