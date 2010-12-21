Дизайн сайта "выкуп автомобилей"

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки2163 просмотра
#1$50
#2$25

Нужен яркий, стильный, современный и эффектный дизайн для http://выкуп-автомобилей.рф

Предполагается исполнение в виде "промо страницы", а не большого сайта.

Под фиксированную верстку (это значит, что горизонтальные края должны быть законченными), ширина сайта 1020рх. Меню будет 3-4 пункта. Счетчик liveinternet в "подвале".

На странице (наверное сбоку) нужно разместить форму обратной связи, поля такие:

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"Марка и модель авто"

"Год выпуска по ПТС"

"Состояние и пробег"

"Дополнительная информация"

"Предполагаемая стоимость"

"Контактный телефон"

"Контактное лицо"

"Адрес e-mail для ответа"

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Принимаю на конкурс все заявки от фрилансеров.

После принятия работы напишу отзыв об исполнителе.

14 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победители конкурса

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
#2
Анна приняла участие в моем конкурсе, показала отличный вариант. Заняла 2 место. Из 18 конкурсных работ. Очень хороший специалист, но иногда приходится выбирать "душой". Спасибо.
Мне понравилось работать с Алексеем)). Особенно хочется отметить помощь с исходными материалами и четкую постановку задач по правкам.
gr-n13
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1
Руслан в очередной раз принял участие в моем конкурсе и справился на "отлично". Были сильные соперники - но его работа оказалась больше "по душе". Спасибо.
Еще одно сотрудничество с Алексеем и в очередной раз все отлично!

Заявки фрилансеров

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
#2
gr-n13
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1