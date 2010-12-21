Друзья. Нужен простой, без наворотов шаблон для вордпресса. Без лого можно, просто лишь бы красиво и было место. ориентир - http://www.ebay-forum.ru т.е. вконтакте виджет.. виджет последних тем phpbb..( возможность установки ). тематика - интернет ...
Дизайн сайта "выкуп автомобилей"
Нужен яркий, стильный, современный и эффектный дизайн для http://выкуп-автомобилей.рф
Предполагается исполнение в виде "промо страницы", а не большого сайта.
Под фиксированную верстку (это значит, что горизонтальные края должны быть законченными), ширина сайта 1020рх. Меню будет 3-4 пункта. Счетчик liveinternet в "подвале".
На странице (наверное сбоку) нужно разместить форму обратной связи, поля такие:
====================
"Марка и модель авто"
"Год выпуска по ПТС"
"Состояние и пробег"
"Дополнительная информация"
"Предполагаемая стоимость"
"Контактный телефон"
"Контактное лицо"
"Адрес e-mail для ответа"
====================
Принимаю на конкурс все заявки от фрилансеров.
После принятия работы напишу отзыв об исполнителе.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо создать оригинальную подложку для Строительной фирмы. Информация о фирме: - будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано) - Название - ООО "Риал" - Сфера деятельности - Изготовление металлоконструкций, Ворота откатные распашные, ...Завершен14 лет назад
Нужно создать простой шаблон для wordpress Примерно такой как тут http://thickyogamatsreview.com, или тут - http://upload.akusherstvo.ru/image315363.pngДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен в меру креативный в меру минималистический дизайн сайта. Особое внимание на функционал, в сайте будет 3 блока (по направлению деятельности) соответственно с главной должен получится удобный переход. И ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать дизайн сайта.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать и сделать на flash 10 графических счетчиков посещений на flash AS3 http://mytargets.ru/wp-content/uploads/2010/03/LI.jpg - типа таких Общее количество заходов Заходов за сегодня ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать 20 простых шаблонов для сайтов визиток строительной тематики. Без особых изысков. Главная \ О компании \ услуги \ контакты с гугл картойДизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ прилагается. Без предоплаты. Сначала jpg, потом расчет. Кто возьмется? (указывайте цену, срок).Завершен14 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать дизайн двух страниц (главной (стартовой) и профильной), без верстки. Данные странички нужны для презентации проекта, если клиент утвердит - с дизайнером будет продолжена работа. Есть схемы интерфейса страниц, ...Завершен14 лет назад
Нарисовать и нарезать дизайн для интернет-магазин сотовых телефонов. Нужно профессионально и качественно.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад