Редизайн сайта

# 1 — $ 50

Всем добрый день! Нужен дизайн главной и двух внутрених страниц сайта.

Тематина "Історико - культурний заповідник".

По результатам работ победитель будет выбран на разработку дизайна всего сайта.

За реальную оплату.

ссылку на существующий сайт предоставлю конкурсантам.

Основные пожелания: сайт в легких тонах, не должно быть вызывающих и темных цветовых гамм.

Меню можно увидить на существующем сайте. Но при этом стильным и логически понятным.

Эксклюзивный дизайн. С возможностью резиновой верстки.

Не минимализм а реальный дизайн. Логотип "Юнеско".

Срок разработки 5-7 дней.