Редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки1106 просмотров
#1$50

Всем добрый день! Нужен дизайн главной и двух внутрених страниц сайта.

Тематина "Історико - культурний заповідник".

По результатам работ победитель будет выбран на разработку дизайна всего сайта.

За реальную оплату.

ссылку на существующий сайт предоставлю конкурсантам.

Основные пожелания: сайт в легких тонах, не должно быть вызывающих и темных цветовых гамм.

Меню можно увидить на существующем сайте. Но при этом стильным и логически понятным.

Эксклюзивный дизайн. С возможностью резиновой верстки.

Не минимализм а реальный дизайн. Логотип "Юнеско".

Срок разработки 5-7 дней.

14 лет назад
Vinat
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1
Всем рекомендую! Качественный подход, толковое исполнение, постоянно на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Большое спасибо, Виталий, за интереснейший проект! С удовольствием участвовала в конкурсе! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта "выкуп автомобилей"

    $75

    Нужен яркий, стильный, современный и эффектный дизайн для http://выкуп-автомобилей.рф Предполагается исполнение в виде "промо страницы", а не большого сайта. Под фиксированную верстку (это значит, что горизонтальные края должны быть законченными), ширина сайта 1020рх. ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать шаблон для WP.

    $50

    Друзья. Нужен простой, без наворотов шаблон для вордпресса. Без лого можно, просто лишь бы красиво и было место. ориентир - http://www.ebay-forum.ru т.е. вконтакте виджет.. виджет последних тем phpbb..( возможность установки ). тематика - интернет ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание подложки сайта

    $30

    Необходимо создать оригинальную подложку для Строительной фирмы. Информация о фирме: - будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано) - Название - ООО "Риал" - Сфера деятельности - Изготовление металлоконструкций, Ворота откатные распашные, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта рекламно-производственной фирмы.

    $50

    Нужен в меру креативный в меру минималистический дизайн сайта. Особое внимание на функционал, в сайте будет 3 блока (по направлению деятельности) соответственно с главной должен получится удобный переход. И ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать 20 простых шаблонов

    Требуется нарисовать 20 простых шаблонов для сайтов визиток строительной тематики. Без особых изысков. Главная \ О компании \ услуги \ контакты с гугл картой

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн нескольких страниц для социальной сети

    Добрый день! Необходимо разработать дизайн двух страниц (главной (стартовой) и профильной), без верстки. Данные странички нужны для презентации проекта, если клиент утвердит - с дизайнером будет продолжена работа. Есть схемы интерфейса страниц, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад