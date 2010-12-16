Дизайн приложения для ВКонтакта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок154 просмотра

Нужен стильный, удобный дизайн.

Если нет подобных работ – не пишите

Дизайнер должен знать построение приложений для ВКонтакта

В приложении будет редактор изображений (карандаш, кисточка, ластик ...)

Бюджет: 150-200$

14 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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