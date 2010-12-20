Нужен стильный, удобный дизайн. Если нет подобных работ – не пишите Дизайнер должен знать построение приложений для ВКонтакта В приложении будет редактор изображений (карандаш, кисточка, ластик ...) Бюджет: ...
Отрисовать имеющийся дизайн сайта в фотошопе
Необходимо немного отредактировать шапку и логотип. Отрисовать графические элементы.
Выбранный исполнитель
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