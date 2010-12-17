Требуется дизайн сайта

Требуется дизайн главной страницы интернет магазина.

Тематика магазина "Бытовая техника"

Есть что то вроде ТЗ,готов обсудить с кандидатом.

Интересует примерная цена работы,и сроки.

По оплате,наличными в Мск или электронные валюты.

Оплата:

1. Нарисовали

2. Показали

3. Внесли доработки

4. Я принял,оплатил

5. Вы передали исходники

Ну и на последок мы поблагодарили друг друга и сказали до свидания.

Жду Ваших откликов, заранее спасибо.