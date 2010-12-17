Дизайн графики для веб-сайта www.translab.ru (полный редизайн). Компания оказывает переводческие услуги. Разработка единого стиля оформления, в том числе логотип, иконки, флэш и создающие настроение изображения. Разовый проект. Оплата по договоренности. Жду ...
Требуется дизайн сайта
Требуется дизайн главной страницы интернет магазина.
Тематика магазина "Бытовая техника"
Есть что то вроде ТЗ,готов обсудить с кандидатом.
Интересует примерная цена работы,и сроки.
По оплате,наличными в Мск или электронные валюты.
Оплата:
1. Нарисовали
2. Показали
3. Внесли доработки
4. Я принял,оплатил
5. Вы передали исходники
Ну и на последок мы поблагодарили друг друга и сказали до свидания.
Жду Ваших откликов, заранее спасибо.
Выбранный исполнитель
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