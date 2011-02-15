Нужен дизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок462 просмотра

Здравствуйте, нужно нарисовать PSD шаблон интернет-магазина на Joomla (главная и страница продукта). Набросок дам. Интернет-магазин торгует дисками. Жду Ваших предложений с портфолио и ценами.

Joomla
14 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$120
2 дня
Роман талантливый и профессиональный дизайнер. Спасибо огромное за терпение. Проект был очень непростым, но Роман со всем справился просто блестяще! Очень надеюсь, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать.
Работал с Илоной и Александром по проекту дизайн сайта. С оплатой никаких проблем. Выбились по срокам из рамок проекта (очень много правок было) - Александр справедливо добавил бонус по оплате. Сотрудничеством доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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