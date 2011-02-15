Необходимо разработать дизайн сайта публикующего скидки и купоны Сайт занимается мониторингом различных категорий магазинов на предмет скидок, расподаж, купонов и публикует ссылки на наиболее актуальные из них у себя. ...
Нужен дизайн интернет-магазина
Здравствуйте, нужно нарисовать PSD шаблон интернет-магазина на Joomla (главная и страница продукта). Набросок дам. Интернет-магазин торгует дисками. Жду Ваших предложений с портфолио и ценами.
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