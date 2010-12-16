Fortuna-M

Сергей Fortuna-M

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Требуется сделать верстку в html

    $50

    Требуется сверстать псд макеты в хтмл. Верстка дивная,резина.Макеты кандидату. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск или электронные валюты. Оплата: 1. Сверстали 2. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    $100

    Требуется дизайн главной страницы интернет магазина. Тематика магазина "Бытовая техника" Есть что то вроде ТЗ,готов обсудить с кандидатом. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрутить робокассу

    $100

    Требуется прикрутить робокассу к сайту. Ссылку на сайт покажу кандидатам. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск или электронные валюты. Оплата: 1. Прикрутили ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн сайта.

    $100

    Строительной фирме требуется дизайн главной страницы интернет магазина. То что хочу получить в итоге,обговорю с кандидатом. Магазин будет небольшой,онлайн оплаты не будет. Интересует примерная цена работы,и сроки. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад