Требуется сверстать псд макеты в хтмл. Верстка дивная,резина.Макеты кандидату. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск или электронные валюты. Оплата: 1. Сверстали 2. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется дизайн главной страницы интернет магазина. Тематика магазина "Бытовая техника" Есть что то вроде ТЗ,готов обсудить с кандидатом. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется прикрутить робокассу к сайту. Ссылку на сайт покажу кандидатам. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск или электронные валюты. Оплата: 1. Прикрутили ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Строительной фирме требуется дизайн главной страницы интернет магазина. То что хочу получить в итоге,обговорю с кандидатом. Магазин будет небольшой,онлайн оплаты не будет. Интересует примерная цена работы,и сроки. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад