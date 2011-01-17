Проект для Головатого Богдана

Богдан – ответственный, исполнительный дизайнер! ТЗ понял сразу, сделал именно то, что нужно (выделил наиболее главные места в дизайне), качественно и в срок! Все поправки – без проблем. Очень приятно работать с таким дизайнером! Рекомендую!