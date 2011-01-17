Проект для Головатого Богдана

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки198 просмотров

Требуется создать дизайн для курортного сайта! Тз скину при переписке! Работой с тобой по предыдущему заказу доволен, будем продолжать)

14 лет назад
seosalat
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

aerowork89
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Богдан – ответственный, исполнительный дизайнер! ТЗ понял сразу, сделал именно то, что нужно (выделил наиболее главные места в дизайне), качественно и в срок! Все поправки – без проблем. Очень приятно работать с таким дизайнером! Рекомендую!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

aerowork89
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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