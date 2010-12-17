Сделать 4 деревянные кнопки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок327 просмотров

Для сайта thermotree.ru требуется нарисовать 4 креативные кнопки (c общей подложкой) под стиль дерева (ТМД), которые будут выпадать вместо того, что есть сейчас, при нажатии на кнопку "наша лаборатория".

Текст для кнопок:

Лабораторные исследования термодревесины

Рекомендуемые варианты покрытия термодерева

Изделия из термодревесины. Наши разработки

Термообработка древесины. Исследования, улучшения

Примерный размер всего общего блока с кнопками: 690X330 (+/- небольшие не принципиальны).

Кнопки могут быть сделаны одной общей картинкой, или свёрстаны под блок (дает вам плюс).

Также нужна такая же картинка (sprite) в которой кнопки будут выделены в момент наведения мышью (любая фантазия - от простого выделения текста другим цветом, до изменения каких-либо объектов).

Формат картинки любой, за исключением векторных, типа Corel, в предпочтении (но не обязательно) PNG.

Исходник не должен быть в jpg.

Оплата возможна через Яндекс.деньги, банковский перевод, наличными при встрече в Москве, либо оплатой мобильной связи.

Оплата производится после утверждения присланного демо-дизайна, после оплаты присылаете исходники.

Картинка должна быть красивой и реалистичной.

14 лет назад
alfamega
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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