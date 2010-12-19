Для сайта thermotree.ru требуется нарисовать 4 креативные кнопки (c общей подложкой) под стиль дерева (ТМД), которые будут выпадать вместо того, что есть сейчас, при нажатии на кнопку "наша лаборатория". Текст для кнопок: ...
Приватно для Сканцевой Галины (Gal4onok_sc)
Выбранный исполнитель
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