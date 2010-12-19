Приватно для Сканцевой Галины (Gal4onok_sc)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка160 просмотров

Дизайн web-сайта

14 лет назад
arb065
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$475
7 дней
Галина - отличный дизайнер. Все выполнила все именно так, как и было задумано + ответила на массу дополнительных вопросов. Рекомендую всем.
Ростислав замечательный заказчик! Настолько четкое ТЗ, что не понадобилось ни одного дополнительного вопроса. Предоплата до начала сотрудничества и моментальная оплата после, еще и бонус. Постоянная связь и мгновенные корректировки - это характеристика моего сотрудничества с Ростиславом. Буду очень рада продолжению сотрудничества, если еще что-нибудь понадобиться.

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать 4 деревянные кнопки для сайта

    Для сайта thermotree.ru требуется нарисовать 4 креативные кнопки (c общей подложкой) под стиль дерева (ТМД), которые будут выпадать вместо того, что есть сейчас, при нажатии на кнопку "наша лаборатория". Текст для кнопок: ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    $100

    Требуется дизайн главной страницы интернет магазина. Тематика магазина "Бытовая техника" Есть что то вроде ТЗ,готов обсудить с кандидатом. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн графики для веб-сайта

    Дизайн графики для веб-сайта www.translab.ru (полный редизайн). Компания оказывает переводческие услуги. Разработка единого стиля оформления, в том числе логотип, иконки, флэш и создающие настроение изображения. Разовый проект. Оплата по договоренности. Жду ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн интернет-магазина

    Здравствуйте, нужно нарисовать PSD шаблон интернет-магазина на Joomla (главная и страница продукта). Набросок дам. Интернет-магазин торгует дисками. Жду Ваших предложений с портфолио и ценами.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта скидок/купонов на WordPress

    $50

    Необходимо разработать дизайн сайта публикующего скидки и купоны Сайт занимается мониторингом различных категорий магазинов на предмет скидок, расподаж, купонов и публикует ссылки на наиболее актуальные из них у себя. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн приложения для ВКонтакта

    $200

    Нужен стильный, удобный дизайн. Если нет подобных работ – не пишите Дизайнер должен знать построение приложений для ВКонтакта В приложении будет редактор изображений (карандаш, кисточка, ластик ...) Бюджет: ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $50

    Всем добрый день! Нужен дизайн главной и двух внутрених страниц сайта. Тематина "Історико - культурний заповідник". По результатам работ победитель будет выбран на разработку дизайна всего сайта. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта "выкуп автомобилей"

    $75

    Нужен яркий, стильный, современный и эффектный дизайн для http://выкуп-автомобилей.рф Предполагается исполнение в виде "промо страницы", а не большого сайта. Под фиксированную верстку (это значит, что горизонтальные края должны быть законченными), ширина сайта 1020рх. ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад