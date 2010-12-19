Приватно для Сканцевой Галины (Gal4onok_sc)

Ростислав замечательный заказчик! Настолько четкое ТЗ, что не понадобилось ни одного дополнительного вопроса. Предоплата до начала сотрудничества и моментальная оплата после, еще и бонус. Постоянная связь и мгновенные корректировки - это характеристика моего сотрудничества с Ростиславом. Буду очень рада продолжению сотрудничества, если еще что-нибудь понадобиться.