Дизайн сайта социальной сети

Необходимо разработать дизайн для соц.сети вроде vkontakte.ru, состав страниц примерно аналогичный.

Проект не имеет старого дизайна, поэтому взять за основу нечего.

Характер работ примерно такой: для каждой страницы определяются функции, затем она верстается. Вы как дизайнер получаете этот сырой макет страницы и разрабатываете для неё дизайн(с учётом юзабилити), отсылаете готовый макет обратно.

Дизайн всех страниц(состав примерно как на vkontakte.ru) должен быть выполнен до 27 декабря, сырые макеты страниц будут предоставляться вам вовремя.

Вопросы по проекту и заданию приветствуются :)