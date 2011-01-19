Дизайн сайта социальной сети

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка511 просмотров

Необходимо разработать дизайн для соц.сети вроде vkontakte.ru, состав страниц примерно аналогичный.

Проект не имеет старого дизайна, поэтому взять за основу нечего.

Характер работ примерно такой: для каждой страницы определяются функции, затем она верстается. Вы как дизайнер получаете этот сырой макет страницы и разрабатываете для неё дизайн(с учётом юзабилити), отсылаете готовый макет обратно.

Дизайн всех страниц(состав примерно как на vkontakte.ru) должен быть выполнен до 27 декабря, сырые макеты страниц будут предоставляться вам вовремя.

Вопросы по проекту и заданию приветствуются :)

14 лет назад
Wpatcher
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад
$250
4 дня
Oreli разработала дизайн для нашего сайта социальной сети, отзывчивость на замечания и пожелания, вызывают желание обращаться снова, рекомендую.
Рекомендую, отличный заказчик, четко объясняет задачу и вовремя оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад

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