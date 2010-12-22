Смена цветовой гаммы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок286 просмотров

Нужно поменять цветовую гамму сайта inco.by с имеющейся на ярко-желтую #FEF200.

Что нужно менять:

1) ярлыки в строке поиска

2) ярлык вход в систему

3) ярлык с ценой в суперпредложении

4) иконки звездочек рейтинга

5) стрелочки в отзывах клиентов

исходники PSD ярлыков есть, так что их рисовать не надо.

работа нужна как в виде PSD файла, так и отдельно в виде конкретных файлов, полностью идентичных по размерам имеющимся, т.е. готовых к "залитию" на сайт.

возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.

14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Вторично профессионализм и оперативность Виталия выручает, все сделал в лучшем виде!
Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

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