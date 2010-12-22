Смена цветовой гаммы сайта

Нужно поменять цветовую гамму сайта inco.by с имеющейся на ярко-желтую #FEF200.

Что нужно менять:

1) ярлыки в строке поиска

2) ярлык вход в систему

3) ярлык с ценой в суперпредложении

4) иконки звездочек рейтинга

5) стрелочки в отзывах клиентов

исходники PSD ярлыков есть, так что их рисовать не надо.

работа нужна как в виде PSD файла, так и отдельно в виде конкретных файлов, полностью идентичных по размерам имеющимся, т.е. готовых к "залитию" на сайт.

возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.