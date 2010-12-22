PSD дизаин главной страницы сайта c простым логотипом. Детальное описание будет в договоре Бюджет $50
Смена цветовой гаммы сайта
Нужно поменять цветовую гамму сайта inco.by с имеющейся на ярко-желтую #FEF200.
Что нужно менять:
1) ярлыки в строке поиска
2) ярлык вход в систему
3) ярлык с ценой в суперпредложении
4) иконки звездочек рейтинга
5) стрелочки в отзывах клиентов
исходники PSD ярлыков есть, так что их рисовать не надо.
работа нужна как в виде PSD файла, так и отдельно в виде конкретных файлов, полностью идентичных по размерам имеющимся, т.е. готовых к "залитию" на сайт.
возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.
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