Редизайн сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки1004 просмотра
#1$54
#2$3
#3$2
#4$1

Здравствуйте.

Нужно сделать ре-дизайн сайта. Техническое задание вы найдете в приложении, в архиве.

Срок конкурса - 5 дней. Но, предварительные макеты можно показать уже через 2-3 дня. Вам это будет плюсом.

Удачи!

14 лет назад
ivan73
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Победители конкурса

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1
Иван создал интересный конкурс с очень подробным, пожалуй, даже исчерпывающим техзаданием! Побольше бы таких заказчиков! Спасибо!
scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
#4
Shturman_nsk
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#2
York
Юрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
#3

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1
scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
#4
Shturman_nsk
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#2
York
Юрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
#3

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