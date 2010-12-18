Дизайн для женского портала

Здравствуйте.

Необходимо отрисовать дизайн для интернет журнала (женского).

Уровень работ должен быть не ниже: http://1nep.ru/ данного уровня.

Цените, пожалуйста, мое и Ваше время.

Необходимо нестандартное мышление от дизайнера. Хорошее юзабилити работы.

Так как проект не просто СДЛ, а качественная портал со своими особенностями.

Выслушаю Ваши предложения.

Хочу повториться, что интересны именно профессионалы своего дела.