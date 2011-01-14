Нужно обрезать title виджета "Последние статьи" до определенного кол-ва символов, чтобы можно было в файле recentarticle.php как я понял выставлять нужное кол-во символов. Тоже самое хотелось бы проделать и с виджетом "Последние темы" (recentthreads.php) ...