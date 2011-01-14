lazyone

Денис lazyone

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Cлайдер для CMS Suite vBulletin 4.1.10

    $50

    Нужен слайдер для CMS Suite vBulletin 4.1.10, что бы можно была возможность выбирать из каких категорий CMS выводить. пример http://www.nurse-anesthesia.org/content.php сделанный по этому примеру http://webdeveloperplus.com/jquery/featured-content-slider-using-jquery-ui/

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обрезать title виджета в suite vBulletin 4.1.x

    Нужно обрезать title виджета "Последние статьи" до определенного кол-ва символов, чтобы можно было в файле recentarticle.php как я понял выставлять нужное кол-во символов. Тоже самое хотелось бы проделать и с виджетом "Последние темы" (recentthreads.php) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Слайдер новостей для ipb 3.2

    Нужен слайдер тем из определенного подфорума в правый блок на главной форума, последних 3-5 тем Пример слайдера http://xenstyle.ru/slider.jpg (картинка и название темы), чтобы при нажатии на показанную новость перекидывало в тему форума.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на городском форуме

    Постеры на городской форум 20 постов в день с разных аккаунтов с каждого аккаунта разное количество сообщений Посты только уникальные, копипаст оплачивать не буду и короткие вроде "Согласен." - тоже. ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер анимированный 480*60

    Нужен баннер анимированный 480*60 Цвета баннера в стиль сайта Текст: Читы Call of Duty, Battlefield, Crysis, Counter Strike www.youhack.ru

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для сайта

    $50

    Шапка должна быть резиновой Высота 180px Ширина min: 1000px, max: 1580px Тематика: игры, хакеры, читы для игр Цвета чтобы вписывались в сайт Название сайта youhack.ru можно оставить этим же шрифтом ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Парсер погоды и валюты для Dle 9.2
DLE
Задание понятно, оплата без проблем. Никаких придирок, общение полностью корректно. Рекомендую всем своим коллегам.
Остался очень доволен работой Семёна. Оперативно и качественно. Учел все пожелания! Рекомендую другим и сам буду обращаться обязательно. Спасибо!
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