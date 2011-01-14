Нужен модуль хайда для vBulletin 4.1.10 По кол-ву сообщений, репутации и давности регистрации пример http://fpteam-cheats.com/board/showthread.php?t=72832
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен слайдер для CMS Suite vBulletin 4.1.10, что бы можно была возможность выбирать из каких категорий CMS выводить. пример http://www.nurse-anesthesia.org/content.php сделанный по этому примеру http://webdeveloperplus.com/jquery/featured-content-slider-using-jquery-ui/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно обрезать title виджета "Последние статьи" до определенного кол-ва символов, чтобы можно было в файле recentarticle.php как я понял выставлять нужное кол-во символов. Тоже самое хотелось бы проделать и с виджетом "Последние темы" (recentthreads.php) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен слайдер тем из определенного подфорума в правый блок на главной форума, последних 3-5 тем Пример слайдера http://xenstyle.ru/slider.jpg (картинка и название темы), чтобы при нажатии на показанную новость перекидывало в тему форума.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Постеры на городской форум 20 постов в день с разных аккаунтов с каждого аккаунта разное количество сообщений Посты только уникальные, копипаст оплачивать не буду и короткие вроде "Согласен." - тоже. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен баннер анимированный 480*60 Цвета баннера в стиль сайта Текст: Читы Call of Duty, Battlefield, Crysis, Counter Strike www.youhack.ruБаннеры23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $35
Нужен парсер погоды и валюты для DLE 9.2 Погода на сегодня в шапке сайта и на 7 дней на отдельной странице Валюта евро и $ на день в шапке ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Шапка должна быть резиновой Высота 180px Ширина min: 1000px, max: 1580px Тематика: игры, хакеры, читы для игр Цвета чтобы вписывались в сайт Название сайта youhack.ru можно оставить этим же шрифтом ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад