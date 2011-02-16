!! Пожалуйста, не спамьте меня ссылками на портфолио где нет сильных сайтов. клипарт+ текст не подойдут !!

Требуется очень качественный дизайн сайта.

тематика будущего сайта близка к полиграфии.

Требуется графичный дизайн. - большое содержание красивой графики.

вместо брифа предоставляем понравившиеся сайты, картинки, клипарты и техническую информацию по сайту . любимых цветов нет - я не дизайнер чтобы понимать в сочетаниях красок. Нужен творческий человек способный предоставить продукт.

бюджет обсуждаем - называйте цены, показывайте примеры

приступить к работе надо с 12 Января.