Дизайн интернет-магазина продуктов питания

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки468 просмотров

Требуется очень грамотный специалист для дизайна сайта - интернет-магазина продуктов питания и их доставки.

План тех.задания в аттаче. Все мельчайшие подробности будут обговорены с исполнителем.

Просьба не писать в icq и в личку, просьба не оставляться заявки без серьезного портфолио и новичкам сервиса, НЕ тратьте свое и мое время.

Сроки - 2 недели

Вознаграждение - 20000 рублей

Оплата - WM или ЯД (желательно ЯД)

14 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$700
14 дней
В профессионализме Анатолия я и не сомневался! Работа просто изумительная, некоторые элементы поразили уникальностью и креативностью! Идея в руках талантливого дизайнера стала шедевром! Спасибо!
Интересный проект, гибкие сроки для создания дизайна - работал с удовольствием :). Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Чего и вам желаю ))) Хорошо когда опыт от общения с заказчиком остается столь положительным! + 100 балов

Заявки фрилансеров

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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