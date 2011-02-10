Дизайн интернет-магазина продуктов питания

Требуется очень грамотный специалист для дизайна сайта - интернет-магазина продуктов питания и их доставки.

План тех.задания в аттаче. Все мельчайшие подробности будут обговорены с исполнителем.

Просьба не писать в icq и в личку, просьба не оставляться заявки без серьезного портфолио и новичкам сервиса, НЕ тратьте свое и мое время.

Сроки - 2 недели

Вознаграждение - 20000 рублей

Оплата - WM или ЯД (желательно ЯД)