Сделать тему для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки170 просмотров

Нужно сделать новый дизайн и тему для блога seoexperimenty.ru

Тема должна отражать seo-направленность блога и поддерживать виджеты.

Нужна именно тема, чтобы её можно было закачать и установить из админ-панели. Просто дизайн не нужен. Тема должна быть уникальной, а не такой, что взяли готовое и поменяли пару картинок.

Требования к оформлению: не должно быть слишком тяжёлой графики. Фон для записей и общий фон блога должен быть белым (как и сейчас), компоновка элементов должна быть такой же, как и сейчас.

Максимальный бюджет в районе 3-4 т. р., но только в том случае, если тема получится действительно хорошей и оригинальной.

14 лет назад
uzurpator
Борис 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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