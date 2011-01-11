Сделать тему для блога

Нужно сделать новый дизайн и тему для блога seoexperimenty.ru

Тема должна отражать seo-направленность блога и поддерживать виджеты.

Нужна именно тема, чтобы её можно было закачать и установить из админ-панели. Просто дизайн не нужен. Тема должна быть уникальной, а не такой, что взяли готовое и поменяли пару картинок.

Требования к оформлению: не должно быть слишком тяжёлой графики. Фон для записей и общий фон блога должен быть белым (как и сейчас), компоновка элементов должна быть такой же, как и сейчас.

Максимальный бюджет в районе 3-4 т. р., но только в том случае, если тема получится действительно хорошей и оригинальной.