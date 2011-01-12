Доработка дизайна интернет магазина на (alltrades) размещение товара на новые позиции (фото описание наши), написание уника контента+ составление ядра, ключей, seo наполнение страниц сайта. PS Приведение сайта в нормальный с точки зрения ...
Разработать интерфейс портала
Требуется разработать продуманный интерфейс портала на основании ТЗ. Просьба указывать цену и срок выполнения. Если есть примеры выполненных работ подобного рода - будет большим плюсом.
Заявки фрилансеров
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