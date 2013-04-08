Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Создание доски объявлений
Добрый день !!!
Нужно создать сайт доска объявлений на одной из популярных CMS, с возможностью редактирования сайта.
Доска объявлений с городами Свердловской области.
С красивым и современным дизайном, форумом, с местом под рекламу и каталогом организации.
Нужно автоматическое уведомление продавцов и покупателей сайта!
С поднятием объявления вверх
Простота для пользователя
Возможность легкой загрузки изображений, и редактирования объявлений
Фильтры внутри категории
Встроенная система управления рекламой (место под рекламу)
Простое администрирование
Доску под бесплатный движок Joomla
Пример:
К заданию прошу отнестись серьезно, нужны только серьезные и уверенные в себе исполнители, с опытом работы в этом направлении.
Оставляем заявки со сроками
Спасибо за внимание
Заявки фрилансеров
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