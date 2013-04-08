Создание доски объявлений

Добрый день !!!

Нужно создать сайт доска объявлений на одной из популярных CMS, с возможностью редактирования сайта.

Доска объявлений с городами Свердловской области.

С красивым и современным дизайном, форумом, с местом под рекламу и каталогом организации.

Нужно автоматическое уведомление продавцов и покупателей сайта!

С поднятием объявления вверх

Простота для пользователя

Возможность легкой загрузки изображений, и редактирования объявлений

Фильтры внутри категории

Встроенная система управления рекламой (место под рекламу)

Простое администрирование

Доску под бесплатный движок Joomla

Пример:

http://www.bestru.ru/

К заданию прошу отнестись серьезно, нужны только серьезные и уверенные в себе исполнители, с опытом работы в этом направлении.

Оставляем заявки со сроками

Спасибо за внимание